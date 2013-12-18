В Ватикане состоялась последняя в этом году общая аудиенция с Папой Франциском

В среду, 18 декабря 2013, в Ватикане состоялась последняя в этом году 30-я общая аудиенция с Папой Франциском.

Первая состоялась 27 марта этого года.

На основе количества бесплатных пропусков, распространенных Префектурой Папского Дома, подсчитано, что в этих тридцати встречах с избранным в марте Преемником святого Петра приняло участие более полутора миллионов паломников, сообщает сайт Радио Ватикана.

Но к этому количеству следует добавить и тех, которые слушали наставления Папы, не входя на площадь, и тех, которые приходили без пропусков.