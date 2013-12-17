Сегодня мир отмечает 77-й день рождения Папы Франциска

Сегодня Папе римскому Франциску исполняется 77 лет. Поздравления главе Римско-католической церкви поступают со всего мира - как от лидеров разных стран, так и от простых верующих, среди которых он завоевал небывалую популярность.

Хорхе Марио Бергольо родился 17 декабря 1936 года в семье итальянских иммигрантов в Буэнос-Айресе. 13 марта 2013 года он был избран 266-м по счету римским понтификом и взял себе символичное имя Франциск в честь Франциска Ассизского. Он стал первым в истории папой из Нового Света и первым более чем за 1200 лет римским первосвященником не из Европы.

Будущий понтифик вырос в семье железнодорожного рабочего и был младшим из пятерых детей. Получил диплом химика-технолога, посещал семинарию в Буэнос-Айресе. Вступил в орден иезуитов 11 марта 1958 года. Изучал гуманитарные науки в Чили, затем продолжил образование в колледже Святого Иосифа в Буэнос-Айресе. Преподавал литературу, философию и теологию в трех католических колледжах в аргентинской столице. Кроме испанского свободно говорит на итальянском и немецком языках. В 1970-х годах занимал различные посты в иезуитском ордене Аргентины.

Вскоре после своего избрания он назначил совет кардиналов из иерархов церкви с пяти континентов, который занимается подготовкой рекомендаций по реформе курии. Ожидается, что ее положения будут изложены в апостольской конституции Франциска, главном папском документе, регулирующем устройство органов церковного управления. Известно, что нынешний понтифик хочет сделать его более коллегиальным.

Но главная заслуга Франциска - это привлечение и возвращение верующих. Каждую неделю на его коллективные аудиенции на площади Святого Петра собираются десятки тысяч человек, а в рождественский период их число, как ожидается, возрастет до 100-150 тыс., как в первые месяцы после избрания Бергольо. За популярность авторитетный журнал The Time назвал папу Франциска человеком года-2013.

ИТАР-ТАСС