Папа Римский поздравил католиков Петербурга с юбилеем храма святой Екатерины

Председатель Папского совета по содействию христианскому единству кардинал Курт Кох передал в воскресенье католикам Санкт-Петербурга поздравление от папы римского Франциска с 250-летием начала строительства храма святой Екатерины Александрийской на Невском проспекте, сообщает РИА Новости.

В послании понтифик поздравил петербургских католиков с юбилеем и выразил надежду, что храм в центре города на Неве будет знаком единства христиан.

Кардинал Курт Кох перед началом богослужения в храме святой Екатерины Александрийской освятил и торжественно открыл после реставрации его главные двери. Ватиканскому гостю во время мессы сослужили Апостольский нунций (посол Святого престола) в России архиепископ Иван Юркович и архиепископ Павел Пецци.

В понедельник кардинал посетит католическую семинарию "Мария Царица Апостолов", где отслужит мессу и прочтет доклад о II Ватиканском соборе. Затем кардинал направится в православную духовную академию, где встретится с ректором Санкт-Петербургских духовных школ епископом Гатчинским Амвросием и расскажет о современном состоянии православно-католических отношений.

Вечером в понедельник кардинал Кох отправится в Москву, где у него запланированы посещение Общецерковной аспирантуры и докторантуры и встреча с ее ректором митрополитом Волоколамским Иларионом, месса в Кафедральном соборе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии. Программой визита предусмотрена его встреча с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом, которая предположительно состоится 18 декабря.