Сегодня Папа Франциск благословит фигурки Младенца Иисуса для домашних вертепов

Сегодня 15 декабря на площадь святого Петра в Ватикане вернется хорошая и радостная римская традиция, которая длится уже более 40 лет - благословение фигурок Младенца Иисуса, сообщает сайт Радио Ватикана.

Перед ватиканской базиликой собирается огромное количество детей, которые прибывают со своими родителями, родственниками, священниками, катехизаторами, чтобы Папа благословил статуйки Младенца Иисуса, которые потом поставят в своих домашних вертепах и под рождественскую елку.

Эта традиция началась в декабре 1969 года, когда первый раз Папа Павел VI благословил Бамбинелло - фигурки Божьего Младенца которые римские дети принесли с собой на площадь святого Петра.

Его преемники, Иоанн Павел II и Бенедикт XVI, каждый год проводили это благословение, сосредоточивая внимание рождественских праздников на Иисусе, что является центром веры христианского мира.