Заявление Синода УГКЦ по поводу событий в Киеве в ночь на 11 декабря
Мы осуждаем действия, направленные на ограничения гражданских прав, в частности свободы слова и мирного волеизъявления граждан Украины.
Мы заявляем о нашей поддержке и солидарности со всеми теми, кто на Майдане свидетельствуют о чести своей, своих ближних и своего народа.
Мы решительно поддерживаем мирный характер этого общественного собрания и заявляем о невозможности любого вида насилия.
Мы молим Всевышнего о единстве, мире, справедливости и победе правды в нашем народе.
Пусть среди этих испытаний нас поддерживают слова Иисуса Христа, которые прозвучали во всех наших храмах в прошлое воскресенье: «Не бойся, только веруй, і вона спасётся!» (Лк. 8, 50).
Благословение Господнее на вас!
+ Святослав,
Верховный Архиепископ Киево-Галицкий, Глава УГКЦ
и члены Постоянного Синода:
+ Владимир (Вийтышин), Архиепископ и Митрополит Ивано-Франковский;
+ Кен (Новакивский), Епарх Нью-Вестминстерский;
+ Борис (Гудзяк), Епарх Парижской епархії святого Владимира Великого;
+ Ярослав (Прыриз), Епарх Самборско-Дрогобычский;
+ Богдан (Дзюрах), Секретарь Синода Епископов УГКЦ