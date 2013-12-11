Заявление Синода УГКЦ по поводу событий в Киеве в ночь на 11 декабря

Мы осуждаем действия, направленные на ограничения гражданских прав, в частности свободы слова и мирного волеизъявления граждан Украины.

Мы заявляем о нашей поддержке и солидарности со всеми теми, кто на Майдане свидетельствуют о чести своей, своих ближних и своего народа.

Мы решительно поддерживаем мирный характер этого общественного собрания и заявляем о невозможности любого вида насилия.

Мы молим Всевышнего о единстве, мире, справедливости и победе правды в нашем народе.

Пусть среди этих испытаний нас поддерживают слова Иисуса Христа, которые прозвучали во всех наших храмах в прошлое воскресенье: «Не бойся, только веруй, і вона спасётся!» (Лк. 8, 50).

Благословение Господнее на вас!

+ Святослав,

Верховный Архиепископ Киево-Галицкий, Глава УГКЦ

и члены Постоянного Синода:

+ Владимир (Вийтышин), Архиепископ и Митрополит Ивано-Франковский;

+ Кен (Новакивский), Епарх Нью-Вестминстерский;

+ Борис (Гудзяк), Епарх Парижской епархії святого Владимира Великого;

+ Ярослав (Прыриз), Епарх Самборско-Дрогобычский;

+ Богдан (Дзюрах), Секретарь Синода Епископов УГКЦ