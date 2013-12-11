Журнал TIME назвал Человеком года Папу Франциска

Папа Франциск, первый иезуитский понтифик, который завоевал сердца людей и заголовки газет своими скромностью и смирением, был назван журналом TIME Человеком года-2013.

Издание выбирает человека года согласно тому, кто, по мнению редакторов, наиболее повлиял на жизнь планеты. Пресс-секретарь Ватикана отец Федерико Ломбарди заявил, что "Понтифик не пытался прославиться или получить почести, но если выбор человеком года помогает распространять послание Евангелия - сообщение о Божьей любви ко всем - он, безусловно, рад".

Аргентинец был избран папой в марте через несколько недель после неожиданного отречения своего предшественника, Папы Бенедикта.