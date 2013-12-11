Любомир Гузар настаивает на разрешении нынешней ситуации в Украине путем диалога

Об этом он сказал во время круглого стола «План действий для страны», организованного Телевизионной службой новостей и информационным агентством УНИАН.

«Нужно, чтобы все заангажированные разговаривали друг с другом, это то, что называется диалог. Необходимо говорить искренне, откровенно, говорить ответственно, быть готовыми свои слова подкрепить действиями», - сказал он.

По его убеждению, это был бы лучший способ урегулирования ситуации.

Кардинал считает, что необходимо смотреть в будущее с надеждой. «Я думаю, что мы должны смотреть с надеждой в будущее, не бояться. Мы должны быть полны надежды, даже если для осуществления того, чего мы хотим, еще нужно потерпеть», - сказал он.