Украинский католический университет объявил неповиновение Президенту и правительству

В тексте заявления, переданном УНИАН пресс-службой УКУ, Украинский католический университет объявляет гражданское неповиновение «Президенту и его правительству и вместе с Евромайданом и – мы убеждены – всем украинским народом будет добиваться немедленной отставки действующей власти, образования временного правительства и провозглашения досрочных выборов во все органы власти».

В тексте заявления говорится: «Сегодня ночью в Киеве опять пролилась человеческая кровь. Озверевшие каратели опять нападали на мирных демонстрантов. Так День прав человека перешел в День издевательства над мирным народом. Эта страшная Евромайданочная ночь, если бы не героическое сопротивление демонстрантов, стала бы в ряд с Варфоломеевской и Хрустальной. После нее исполнять приказы и распоряжения власти – это противоречить человеческой совести. Когда с Майдана в неизвестном направлении вывезли десятки ни в чем не виновных людей, истязаемых уже в автозаке, Президент Виктор Янукович перестал быть Президентом Украины, а его соратники – правительством нашего государства».

Сообщество УКУ также призвало все высшие учебные заведения Украины принять аналогичные решения, а также призвало мировое сообщество не на словах, а на деле поддержать украинский народ.