Папа Франциск поддержал кампанию благотворительного фонда «Каритас» против голода в мире

Папа Франциск выразил свою полную поддержку кампании благотворительного фонда «Каритас» против голода в мире, презентация которой состоялась 10 декабря в Риме по случаю Международного дня прав человека на тему «Единая человеческая семья. Пропитание для всех», сообщает сайт Радио Ватикана.

«Мы не можем отворачиваться»; «Было бы желание, и то, что мы имеем, не исчерпается, а напротив, останется и не будет потеряно»: эти слова Папы звучат в видеопослании, представленном на пресс-конференции «Каритас».

«Мы находимся перед лицом мирового скандала: в наши дни около миллиарда человек всё ещё страдают от голода. Мы не можем отвернуться и сделать вид, что этого не существует. Пропитания, которое мир имеет в своём распоряжении, было бы достаточно, чтобы накормить всех».

Об этом учит Библия в истории об умножении хлебов и рыб, которую Папа Франциск приводит в своем видеообращении:

«В духе христианского милосердия разделим то, что у нас есть, с теми, кто вынужден преодолевать множество препятствий для удовлетворения такой первичной потребности. В то же время станем инициаторами подлинного сотрудничества с бедными, чтобы плодами своей и нашей работы они смогли жить достойно».

Далее Святейший Отец обратился с призывом ко всему человечеству:

«Я призываю все организации мира, всю Церковь и каждого из нас, как единую человеческую семью, предоставить голос всем людям, которые молча страдают от голода, - чтобы их голос стал подобным грому, способному сотрясти мир».