Папа Франциск заговорил на украинском языке

Хвиля євроінтеграційних протестів в Україні збіглася з визначною подією - вперше в історії незалежної України глава УГКЦ відправив Літургію на головному престолі Собору Святого Петра за присутності Папи Римського.

Святослав (Шевчук) і Папа Франциск

На тлі бурхливих подій, які розгорнулися в Україні на підтримку євроінтеграції, і серед яких виявляється чимало сівачів громадянського розбрату, сталася визначна подія в історії – предстоятель УГКЦ Святослав (Шевчук) наприкінці листопада відправив Літургію на головному престолі в Соборі Святого Петра в Ватикані, а в спільній молитві Собору Святого Петра об‘єдналися тисячі паломників з України, Білорусі, Литви, Італії та інших країн світу.

З огляду на присутніх паломників з різних країн, літургійні читання були проспівані українською, білоруською та італійською мовами. А значення цієї події, покликаної надихнути своїм прикладом до єднання вірян, важко переоцінити. “Виключне право служити на головному престолі ватиканської базиліки має лише Єпископ Рима й ті, кому він уділить такий привілей. Те, що Блаженніший Святослав отримав таку можливість, є свідченням особливої прихильності Святішого Отця до Української Церкви та народу”, - зазначив пасторальний координатор для українців греко-католиків в Італії отець Марко.

До речі, після завершення літургії у Соборі Святого Петра, Папа Римський Франциск звернувся до українських паломників з нагоди вшанування ювілею 50-річчя перенесення мощів священномученика Йосафата до собору Святого Петра в Римі. Його прихід вірні зустріли співом гімну “Будь ім’я Господнє благословенне!” та гучними оплесками.

Святослав (Шевчук) і Папа Франциск

Після вітального слова Блаженнішого Святослава, до присутніх італійською мовою звернувся і Папа Франциск, сказавши по-українськи християнський привіт “Слава Ісусу Христу!”: “Дорогі паломники, що прибули з України, Слава Ісусу Христу! Я з радістю прийняв запрошення Блаженнішого Святослава Шевчука, Верховного Архиєпископа Києво-Галицького, та Синоду Єпископів УГКЦ, приєднатися до вашого паломництва до гробу святого священомученика Йосафата, в 50-ту річницю перенесення його мощей до цієї ватиканської базиліки. Дорогі брати й сестри, спомин цього святого мученика пригадує нам про сопричастя святих, про спільність життя між усіма, які належать до Христа. Це дійсність, яка дає нам змогу відчути передсмак вічного життя, тому що один з аспектів вічного життя полягає саме у радісному братерстві усіх святих”.

“Кожен любитиме іншого, як себе самого – навчає святий Тома з Аквіну – а тому втішатиметься добром іншого, як своїм. Таким чином, радість одного буде настільки більшою, наскільки більшою буде радість всіх інших блаженних”, - зазначив у своєму слові Папа Римський Франциск.

Святослав (Шевчук) і Папа Франциск

Він також сказав, що “якщо таким є сопричастя у Церкві, то кожен аспект нашого християнського життя може надихатися прагненням будувати спільно, співпрацювати та вчитися одні від одних, разом свідчити віру. На цій дорозі нас супроводжує, і є центром цієї подорожі, Ісус Христос, Воскреслий Господь. Це прагнення спільності спонукає нас намагатися зрозуміти ближнього, шанувати його, а також приймати його та по-братньому виправляти”.

Ці слова Папи Римського як ніколи актуальні для України. Але чи дослухаються до них поводирі українського народу, чи захочуть зрозуміти їх глибинну сутність? Завершуючи своє звернення до українських паломників, Папа Франциск побажав, щоб “глибоке сопричастя, яке ви бажаєте поглиблювати щодня всередині Католицької Церкви, допомогло вам будувати мости братерства також з іншими Церквами та церковними спільнотами на українській землі і там, де присутні ваші громади.

Нехай вас завжди супроводжує та благословить Господь Бог, за заступництвом Пречистої Діви Марії та святого Йосафата”. Хочеться вірити, що заклики Церкви до єдності послугують добрим прикладом, щоб будувати мости братерства і в українському суспільстві загалом. Особливо, маючи на увазі те, що за кілька днів після цієї літургії «Беркут» у столиці України жорстоко розігнав Євромайдан.

Папа Франциск і глава УГКЦ Святослав (Шевчук) перед іконою св. Йосафата

Як зазначив докторант Папського салезіанського університету, отець-диякон Андрій Солецький, присутність мощів Святого Йосафата в соборі святого Петра у Римі є “видимим знаком єдності української Церкви з європейським християнством”.

“Сьогодні, коли різні політичні сили намагаються змінити цивілізаційний вектор України, нам слід пригадати подвиг священномученика Йосафата, який ще у XVII ст. віддав своє життя за єдність української Церкви з Єпископом Рима. Окрім глибоких богословських причин, на мою думку, святий Йосафат вбачав у цій єдності також цивілізаційний шлях, яким мав іти український народ. Вшановуючи 80-річчя перенесення мощів св. Йосафата до собору святого Петра у Римі, УГКЦ вкотре засвідчила своє прагнення йти цим шляхом.

Вже сам факт присутності мощів українського святого в головному храмі католицького світу вказує на важливе місце української Церкви в контексті світового християнства, а відтак - на важливу цивілізаційну місію України бути мостом єднання між західною та східною культурами. Надавши особливий привілей Главі УГКЦ Блаженнішому Святославу відслужити Літургію на головному престолі базиліки св. Петра, папа Франциск в такий спосіб підтвердив важливу роль української Церкви та святого Йосафата зокрема у творенні майбутнього християнського обличчя Європи», - наголосив він.

Ксенія Нестеренко, УНІАН