Ватикан призвал к более строгому наказанию за вандализм в церквях

Ватикан призвал к более строгому уголовному наказанию за вандализм в церквях и на христианских кладбищах.

Такие инциденты должны наказываться с той же строгостью, как это происходит в отношении культовых сооружений др. религий, заявил глава внешнеполитической службы Ватикана архиепископ Доминик Мамберти, пишет kath.net.

Прелат выразил обеспокоенность растущим числом нападений на христиан, выступая перед Советом министров ОБСЕ в Киеве.

Согласно мониторингу агентства «Observatory on Intolerance and Discrimination against Christians», число преступлений на почве ненависти против религиозных учреждений или отдельных членов христианских общин растет в странах ЕС.

Новостное агентство Ватикана «Zenit» опубликовало данные о количестве совершенных в прошлом году преступлений. На 1-м месте находится Великобритания (1543 инцидента). За ней следует Германия (414), а 3-ю позицию занимает Швеция (258).

Седмица.Ru