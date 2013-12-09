В Риме на площади Святого Петра установили рождественскую елку

На площади Святого Петра в Риме установили рождественскую елку.

Лесная красавица высотой 25 метров и весом более 7 тонн прибыла из Баварии, из города Вальдмюнхен. Этот символ Рождества останется стоять на площади до 2 февраля, сообщает Іtalia-ru.

Не меньшего внимания заслуживает рождественский вертеп, который также ежегодно устанавливают на площади перед собором Святого Петра.

В вертепе нынешнего года, помимо основных персонажей, можно увидеть двухметровые фигуры 16 пастухов, одетых в традиционную одежду неаполитанцев всех сословий XVIII века.

Рождественский вертеп, дар кардинала из Неаполя Крещенцио Сепе, посвящен папе римскому Франциску, о чем сообщает соответствующая надпись: «Francesco 1223 – Francesco 2013».