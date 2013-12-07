В Кельне католики требуют участия в избрании архиепископа

Новая «Кельнская церковная инициатива» требует участия католиков Кельна в грядущих выборах архиепископа. Миряне, диаконы и священники должны быть включены в епархиальные консультативные органы, значится в опубликованном письме, направленном членами инициативы в адрес Папы Франциска и домского капитула, сообщает, Седмица.Ru .

Кельнский архиепископ кардинал Йоахим Майснер, которому на Рождество исполняется 80 лет, недавно подал прошение об отставке.

Среди сторонников декларации выступили «Священническая инициатива Германии», либеральный теолог Ганс Кюнг, австрийский теолог священник Пауль Михаэль Цуленер, немецкий теолог и эксперт в области церковного права Томас Шюллер, немецкие теологи Норберт Метте и Герман Херинг и др.

По мнению авторов документа, в избирательный бюллетень, который направится в Ватикан, должны быть включены только те кандидаты, которые были одобрены католиками архиепископства.

Ответственность за важное решение должна стать общей для всех. 2 млн католиков архидиоцеза могли бы прямо или косвенно - через представителей, принять участие в выборах, считают авторы инициативы. В качестве представителей могли бы выступить совет священников, душепопечительский совет диоцеза, советы приходов и др. структуры Кельнского архидиоцеза. Для этого нет необходимости менять церковное право, пояснили реформаторы.