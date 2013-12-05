Папа Римский создал комитет по рассмотрению сексуального насилия над детьми
После встречи с советниками - кардиналами
Папа Римский Франциск создал в Ватикане комитет, который будет бороться с сексуальным насилием над детьми в католической церкви и оказывать помощь пострадавшим, сообщает Би-Би-Си.
Новость о создании комитета сообщил архиепископ Бостона после встречи Папы с 8-ю советниками - кардиналами.
Это произошло на следующий день после того, как Ватикан отказал Организации объединенных наций предоставить информацию о возможных злоупотреблениях со стороны священников, монахинь или монахов.
Папа Франциск заявил, что борьба с сексуальными злоупотреблениями важна для авторитета церкви.
Ранее на этой неделе Папа Римский выразил соболезнования многим жертвам сексуального насилия от рук священников в мире.
Кардинал Шон О`Мэйлли, архиепископ Бостона, говорит, что комитет может создать кодексы поведения для священнослужителей, руководящие принципы для церковных чиновников и лучшую систему проверки для тех, кто решил посвятить свою жизнь служению церкви.
"До сих пор много внимания возложено на юридическую часть, но и пастырская часть чрезвычайно важна. Святейший Отец обеспокоен этим", - сказал он.
Кардинал О`Мейлли сказал, что новый комитет предложил совет кардиналов, который был созван для обсуждения реформ в католической церкви. По сообщению агентства AFP, Папа Франциск утвердил комитет в четверг.