Папа Римский создал комитет по рассмотрению сексуального насилия над детьми

Папа Римский Франциск создал в Ватикане комитет, который будет бороться с сексуальным насилием над детьми в католической церкви и оказывать помощь пострадавшим, сообщает Би-Би-Си.

Новость о создании комитета сообщил архиепископ Бостона после встречи Папы с 8-ю советниками - кардиналами.

Это произошло на следующий день после того, как Ватикан отказал Организации объединенных наций предоставить информацию о возможных злоупотреблениях со стороны священников, монахинь или монахов.

Папа Франциск заявил, что борьба с сексуальными злоупотреблениями важна для авторитета церкви.

Ранее на этой неделе Папа Римский выразил соболезнования многим жертвам сексуального насилия от рук священников в мире.

Кардинал Шон О`Мэйлли, архиепископ Бостона, говорит, что комитет может создать кодексы поведения для священнослужителей, руководящие принципы для церковных чиновников и лучшую систему проверки для тех, кто решил посвятить свою жизнь служению церкви.

"До сих пор много внимания возложено на юридическую часть, но и пастырская часть чрезвычайно важна. Святейший Отец обеспокоен этим", - сказал он.

Кардинал О`Мейлли сказал, что новый комитет предложил совет кардиналов, который был созван для обсуждения реформ в католической церкви. По сообщению агентства AFP, Папа Франциск утвердил комитет в четверг.