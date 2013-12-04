Трое христиан, убитые в сирийской Маалюле за отказ отречься от веры, – истинные мученики

Глава мелькитской (греко-католической) Церкви Григорий III (Лахам), заявил о том, что трое христиан, убитые в сирийской Маалюле за отказ отречься от своей веры, – истинные мученики.

Патриарх Григорий выразил серьезную озабоченность в связи с новым захватом христианского селения Маалюля исламскими радикалами, взявшими в заложники 12 монахинь православной обители св. Феклы.

«Мы готовы оставаться на этой благословенной земле даже ценой мученичества, ценой нашей крови, — сказал патриарх Григорий. – Некоторые верующие уже приняли мученический венец, в частности трое жителей Маалюли – Мишель Таалаб, Антоний Таалаб и Саркис Захем. Это самые настоящие мученики, убитые за то, что они отказались отречься от христианской веры».

По сведениям патриарха Григория, после начала гражданской войны в Сирии 9 млн. человек были вынуждены покинуть свои дома. Боле 1,2 млн. сирийцев – в том числе 42 тыс. христиан – бежали в Ливан. За время конфликта Сирию покинули 450 тыс. христиан различных исповеданий. Около 1200 христиан погибли – в том числе священники и монашествующие. Не менее 60 христианских храмов было разрушено или повреждено.

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