Состоялась встреча Папы Франциска с Премьер-министром Израиля

В понедельник, 2 декабрь, Папа Франциск принял в Апостольском дворце в Ватикане премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху, который после этого также встретился с Государственным секретарем Апостольской Столицы архиепископом Пьетро Паролином и заместителем Секретаря по делам отношений с государствами Антуаном Камильери, сообщает сайт Радио Ватикана.

Во время разговора было рассмотрено сложную общественно-политическую ситуацию на Ближнем Востоке, обратив особое внимание на возобновление переговоров между израильтянами и палестинцами, выразив пожелание о скорейшем нахождении справедливого и длительного решения, в уважении к правам обеих сторон.

Кроме упоминания о планах паломничества Папы на Святую Землю, обсуждены некоторые вопросы, касающиеся взаимоотношений между государственной властью и местными католическими общинами, как тоже между Израильским государством и Святым Престолом, пожелали скорейшего подписания двустороннего соглашения, работа над которой продолжается уже долгое время.