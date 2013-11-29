В Риме открылась международная выставка «100 Рождественских яслей»

28 ноября в римской церкви Санта-Мария-дель-Пополо открылась международная выставка «100 Рождественских яслей», где представлены праздничные композиции Рождества Христова, изготовленные в разных традициях в 12 областях Италии и 30 странах мира, сообщает сайт Радио Ватикана.

В эти дни на всех континентах во многих художественных музеях и католических храмах проходят традиционные выставки рождественских композиций.

Со 2 декабря на площади св. Петра в Ватикане начнется возведение праздничных яслей с фигурами сцен Рождества Иисуса. Установкой яслей займется департамент технической службы губернаторства Ватикана.

В этом году деньги для этих целей пожертвовала архиепархия Неаполя. Этот город традиционно славится искусством оформления Рождественских вертепов.

6 декабря на площадь св. Петра прибудет праздничная елка из баварского Вальдмюнхена. Первое включение иллюминации состоится во время общей аудиенции с Папой Римским Франциском 13 декабря.

Седмица.Ru