Папа Римский Франциск начал крестовый поход против «дикого капитализма», который глава католической церкви считает «новой тиранией». В своем первом апостольском обращении понтифик подчеркнул, что поставит Церковь на службу всем нуждающимся без исключения, сообщает Лента.ру.

Аргентинский кардинал Хорхе Марио Бергольо, в марте 2013 года сменивший на престоле отрекшегося Бенедикта XVI, уже неоднократно выступал с яркими проповедями на эту тему. Теперь новая доктрина католиков получила официальное оформление.

Первого апостольского обращения Evangelii Gaudium (Радость Евангелия) Франциска, взошедшего на папский престол в марте 2013 года, ждали с нетерпением не только благочестивые католики, но и вся мировая пресса. Понтифик, который с каждым своим публичным появлением все дальше уходил от традиционного образа папы — строгого, сдержанного и велеречивого, мог преподнести любой сюрприз. От предоставления женщинам права вести службы и отказа от священнического целибата — и вплоть до кардинальной реформы Римской курии.

Во вторник, 26 ноября, Франциск в очередной раз подтвердил, что не собирается «потрясать устои» Римской католической церкви, но намерен вдохнуть в вероучение, катастрофически теряющее последователей в западном мире (и особенно в Европе), новую жизнь. Папа вновь отказал женщинам в рукоположении в священники — этот вопрос «не обсуждается», заметил он; но объявил, что поставит Церковь на службу тем, кто находится в нужде и беде.

«Они многому могут научить нас, — пишет Франциск о неимущих. ― Не только потому, что они разделяют чувство веры, но потому что в своей нужде они постигают страдания Христа. Нам нужно позволить себе, чтобы они благовествовали нам. Новое благовестие ― это приглашение к признанию в их жизни спасительной силы труда, это помещение их в центр паломнического пути Церкви. Мы призваны найти в них Христа, стать голосом их просьб, а также стать их другом, слушать их, говорить с ними, принять непостижимую мудрость, которую Господь желает разделить с нами через них».

Современную экономическую систему, в которой процветают неравенство и безразличие, папа назвал «новой тиранией»; на нее он возлагает ответственность за увеличение человеческих страданий в мире. «Как заповедь “Не убий” очерчивает четкие пределы сохранности ценности человеческой жизни, сегодня мы должны сказать “нет” экономике исключения и неравенства. Такая экономика убивает. Как может быть так, что новостью не является смерть старого бездомного, оставшегося на улице, но новостью считается падение биржевых котировок на два процентных пункта?» — задал он риторический вопрос.

Убийственное неравенство связано с «идеологией, которая защищает абсолютную автономию рынка и финансовых спекуляций», считает папа Франциск. Следовательно, «отрицаются права государств, наделенных правом защищать общее благо, на осуществление какого-либо контроля». «Так рождается новая тирания, невидимая, часто виртуальная, которая в одностороннем порядке и неустанно навязывает свои собственные законы и правила, — рассуждает он. — В такой системе, которая расположена к тому, чтобы пожирать все, что стоит на пути роста прибылей, все, что хрупко — как окружающая среда — беззащитно перед интересами обожествленного рынка».

Для выполнения своей миссии милосердия Церковь должна отказаться от бюрократизма и жесткой иерархической вертикали, замкнутой на папу. «Я предпочитаю Церковь в шрамах, страдающую и грязную, потому что она вышла на улицы, Церкви, которая нездорова из-за того, что изолировала себя и стала цепляться за собственную безопасность», — объявил он. «Чрезмерная централизация вместо того, чтобы доказать свою полезность, усложняет жизнь Церкви и ее миссионерскую работу», — считает понтифик.

Франциск обещает расширить полномочия местных подразделений Римской католической церкви: например, юридический статус получат национальные епископские конференции, в чью компетенцию будет передана часть «доктринальной власти», то есть трактовки тех или иных церковных положений. Это прямой отход от решения 1998 года Иоанна Павла II, который постановил, что только отдельные епископы в согласии с папой могут выносить подобные суждения.

Коллегиальность, о которой говорит Франциск, будет означать возвращение к практикам первых веков христианства, когда епископ Римский был лишь «первым среди равных», как французский король среди владетельных дворян периода феодальной раздробленности. Кардинал Федерико Ломбарди, пресс-секретарь Святого Престола, заметил по этому поводу, что это будет фактически новая апостольская конституция Ватикана, которая заменит действующий ныне документ под названием Pastor Bonus («Добрый пастырь»), подписанный в 1988 году Иоанном Павлом II.