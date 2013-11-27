Папа Римский призвал Католическую церковь к радикальной реформе
Апостольское обращение
Папа римский Франциск призвал к уменьшению власти Ватикана в своей первой письменной проповеди со времени избрания понтификом.
В опубликованном Ватиканом "апостольском обращении", назваемом по латыни "Evangelii Gaudium" ("Радость Евангелия"), папа римский Франциск пишет, что готов прислушаться к предложениям об уменьшении власти Католической церкови, сообщает Би-Би-Си.
Он также предупреждает, что растущее экономическое неравенство в мире неизбежно приведет к конфликту.
В "апостольском обращении" папа заявил, что он предпочитает, чтобы католическая церковь была "покрыта синяками и грязью, у нее все болело от постоянного пребывания на улицах". Это, по его мнению, лучше, чем "церковь, которая нездорова из-за того, что сидит взаперти и дорожит своей безопасностью".
Папа отмечает: Католическая церковь должна прекратить слепо следовать традиции просто потому, что "мы всегда так делали".
В "Evangelii Gaudium" содержится амбициозная программа возрождения миссионерского пыла церкви.
"Чрезмерная централизация, а не желание помочь людям, усложняет жизнь церкви и ее миссионерскую силу", - говорится в обращении.
В документе подтверждается непримиримая позиция Римско-католической церкви относительно рукоположения женщин. "Этот вопрос не подлежит обсуждению", - говорится в проповеди.
Документ также затрагивает вопрос межконфессиональных отношений и призывает христиан "обнять с любовью и уважением мигрантов-мусульман в наших странах - точно так же, как мы надеемся, чтобы нас приняли в странах с исламской традицией".
В октябре папа римский Франциск провел первую встречу со специальной группой кардиналов, чтобы обсудить реформы Ватикана.