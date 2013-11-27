Папа Римский призвал Католическую церковь к радикальной реформе

Папа римский Франциск призвал к уменьшению власти Ватикана в своей первой письменной проповеди со времени избрания понтификом.

В опубликованном Ватиканом "апостольском обращении", назваемом по латыни "Evangelii Gaudium" ("Радость Евангелия"), папа римский Франциск пишет, что готов прислушаться к предложениям об уменьшении власти Католической церкови, сообщает Би-Би-Си.

Он также предупреждает, что растущее экономическое неравенство в мире неизбежно приведет к конфликту.

В "апостольском обращении" папа заявил, что он предпочитает, чтобы католическая церковь была "покрыта синяками и грязью, у нее все болело от постоянного пребывания на улицах". Это, по его мнению, лучше, чем "церковь, которая нездорова из-за того, что сидит взаперти и дорожит своей безопасностью".

Папа отмечает: Католическая церковь должна прекратить слепо следовать традиции просто потому, что "мы всегда так делали".

В "Evangelii Gaudium" содержится амбициозная программа возрождения миссионерского пыла церкви.

"Чрезмерная централизация, а не желание помочь людям, усложняет жизнь церкви и ее миссионерскую силу", - говорится в обращении.

В документе подтверждается непримиримая позиция Римско-католической церкви относительно рукоположения женщин. "Этот вопрос не подлежит обсуждению", - говорится в проповеди.

Документ также затрагивает вопрос межконфессиональных отношений и призывает христиан "обнять с любовью и уважением мигрантов-мусульман в наших странах - точно так же, как мы надеемся, чтобы нас приняли в странах с исламской традицией".

В октябре папа римский Франциск провел первую встречу со специальной группой кардиналов, чтобы обсудить реформы Ватикана.