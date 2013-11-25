Американские католики считают, что человек имеет право на самоубийство

Большинство американцев, в том числе — тех, кто считает себя католиками, полагают, что люди имеют право покончить жизнь самоубийством, если они страдают от тяжелой и неизлечимой болезни, согласно данным опроса, проведенного Pew Forum.

Опрос показал, что 62% взрослых американцев поддерживают право на самоубийство в таких случаях. Поддержка была еще выше — 67% — среди белых католиков, и немного ниже — 56% —среди католиков латиноамериканского происхождения.

Среди рассмотренных религиозных групп только среди протестантов-евангеликов оказались в большинстве те, кто не оказывает поддержки мнению о том, что болеющие неизлечимой и тяжкой болезнью имеет право окончить собственную жизнь самоубийством.

Среди американцев, которые не принадлежат ни к одной из религий, в поддержку самоубийства высказались более 85%.

Между тем, когда вопрос был поставлен иначе: имеют ли право на самоубийство страдающие неизлечимой болезнью, результаты оказались несколько иными. Большинство (56%) все же одобрило право на самоубийство. Большинство белых католиков (62%) тоже высказались в пользу суициды. Но только чуть менее половины (46%) латиноамериканских католиков поддержали мнение о самоубийстве больных.

Незначительное большинство (52%) опрошенных поддержали право на самоубийство в тех случаях, когда пациент сам считает свою жизнь обременительной. Только 47% белых католиков поддержали это мнение, и 33% католиков латиноамериканского происхождения.

Правда, исследование Pew Forum не делало никакого различия между практикующими католиками и теми, кто себя считает таковыми, но редко посещает храм.

Католическая Церковь учит, что ни в коем случае и ни в какой ситуации нравственно недопустимо, чтобы человек окончил жизнь самоубийством, хотя признает, что может быть нравственно приемлемо отказаться от обременительного лечения.

Седмица.Ru

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