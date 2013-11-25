Папа Римский Франциск приветствовал украинских паломников в Ватикане
В Соборе Святого Петра
Папа Римский Франциск приветствовал украинских паломников в Соборе Святого Петра в Ватикане сегодня, 25 ноября, после Архиерейской Святой Литургии, которую Глава УГКЦ Блаженнейший Святослав (Шевчук) возглавил на главном престоле ватиканской базилики. Как передает корреспондент УНИАН, приход Папы Римского несколько тысяч паломников из Украины, Беларуси, Литвы, Италии встретили пением гимна «Будь, имя Господне, благословенно!» и громкими аплодисментами. «Дорогие паломники, прибывшие из Украины, слава Иисусу Христу! Дорогие братья и сестры, лучшим способом почтить святого Йосафата есть любить друг друга и любить Церковь и служить ее единству. В этом нас поддерживает также отважное свидетельство многих мучеников недавних времен, которые составляют большое богатство и большое утешение для вашей Церкви”, - сказал в своем обращении к паломникам Папа Римский Франциск. Он также сказал: ”Желаю, чтобы глубокое сопричастие, которое вы желаете углублять ежедневно внутри Католической Церкви, помогло вам строить мосты братства также с другими Церквями и церковными сообществами на украинской земле и там, где присутствуют ваши общины. Пусть вас всегда сопровождает и благословит Господь Бог через заступничество Пречистой Девы Марии и святого Йосафата!». Блаженнейший Святослав подарил Папе Римскому икону святого Йосафата, написанную на родине святого, в городе Владимир-Волынском, которую привез в Ватикан владыка Йосафат (Говера), Экзарх Луцкий. Как сообщал УНИАН, Глава УГКЦ Блаженнейший Святослав (Шевчук), сегодня, 25 ноября, с особого разрешения Епископа Рима Папы Франциска возглавил торжественную Архиерейскую Святую Литургию на главном престоле ватиканской базилики Святого Петра по случаю 50-летия перенесения мощей святого Йосафата, мученика за единство Церкви, в главный храм Католической Церкви. Справка УНИАН. Перенесение мощей священномученика Йосафата Кунцевича в собор Святого Петра в Ватикане состоялось 22 ноября 1963 года с согласия Папы Иоана ХХІІІ. Священномученик Йосафат Кунцевич – украинский святой, которого почитала вся Католическая церковь. Известный как мученик за единство Церкви, епископ УГКЦ, архиепископ Полоцкой епархии, родился в 1580 г. в г. Владимир-Волынский. Активная деятельность Кунцевича, направлена на распространение влияния греко-католической церкви, вызывала недовольство среди противников унии. 12 ноября 1623 Кунцевич был убит в Витебске, а изуродованное тело брошено в р. Двина. Йосафат Кунцевич канонизован в 1867 г. Папой Пием IX.
После приветственного слова Блаженнейшего Святослава, к паломникам на итальянском языке обратился Папа Франциск, по-христиански поздоровавшись на украинском языке «Слава Иисусу Христу!».
Я с радостью принял приглашение Блаженнейшего Святослава, Верховного Архиепископа Киево-Галицкого и Синода Епископов УГКЦ присоединиться к вашему паломничеству к гробу святому священномученика Йосафата в 50-ю годовщину перенесения его мощей в эту ватиканскую базилику.
После завершения Литургии и обращения Папы Римского, сотни украинских паломников собрались перед входом в Собор Святого Петра с украинской символикой и несколькими государственными флагами Украины, исполнив «Многая лета», прославляя Папу Франциска и Блаженнейшего Святослава, а также исполнили молитвы за Украину и ее процветание и благополучие.
Папа Римский Иоан Павел II назвал св. Йосафата «апостолом единения».
Как передает корреспондент УНИАН, приход Папы Римского несколько тысяч паломников из Украины, Беларуси, Литвы, Италии встретили пением гимна «Будь, имя Господне, благословенно!» и громкими аплодисментами.
«Дорогие паломники, прибывшие из Украины, слава Иисусу Христу!
Дорогие братья и сестры, лучшим способом почтить святого Йосафата есть любить друг друга и любить Церковь и служить ее единству. В этом нас поддерживает также отважное свидетельство многих мучеников недавних времен, которые составляют большое богатство и большое утешение для вашей Церкви”, - сказал в своем обращении к паломникам Папа Римский Франциск.
Он также сказал: ”Желаю, чтобы глубокое сопричастие, которое вы желаете углублять ежедневно внутри Католической Церкви, помогло вам строить мосты братства также с другими Церквями и церковными сообществами на украинской земле и там, где присутствуют ваши общины. Пусть вас всегда сопровождает и благословит Господь Бог через заступничество Пречистой Девы Марии и святого Йосафата!».
Блаженнейший Святослав подарил Папе Римскому икону святого Йосафата, написанную на родине святого, в городе Владимир-Волынском, которую привез в Ватикан владыка Йосафат (Говера), Экзарх Луцкий.
Как сообщал УНИАН, Глава УГКЦ Блаженнейший Святослав (Шевчук), сегодня, 25 ноября, с особого разрешения Епископа Рима Папы Франциска возглавил торжественную Архиерейскую Святую Литургию на главном престоле ватиканской базилики Святого Петра по случаю 50-летия перенесения мощей святого Йосафата, мученика за единство Церкви, в главный храм Католической Церкви.
Справка УНИАН. Перенесение мощей священномученика Йосафата Кунцевича в собор Святого Петра в Ватикане состоялось 22 ноября 1963 года с согласия Папы Иоана ХХІІІ.
Священномученик Йосафат Кунцевич – украинский святой, которого почитала вся Католическая церковь. Известный как мученик за единство Церкви, епископ УГКЦ, архиепископ Полоцкой епархии, родился в 1580 г. в г. Владимир-Волынский. Активная деятельность Кунцевича, направлена на распространение влияния греко-католической церкви, вызывала недовольство среди противников унии. 12 ноября 1623 Кунцевич был убит в Витебске, а изуродованное тело брошено в р. Двина. Йосафат Кунцевич канонизован в 1867 г. Папой Пием IX.