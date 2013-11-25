Папа Римский Франциск приветствовал украинских паломников в Ватикане

Как передает корреспондент УНИАН, приход Папы Римского несколько тысяч паломников из Украины, Беларуси, Литвы, Италии встретили пением гимна «Будь, имя Господне, благословенно!» и громкими аплодисментами.

После приветственного слова Блаженнейшего Святослава, к паломникам на итальянском языке обратился Папа Франциск, по-христиански поздоровавшись на украинском языке «Слава Иисусу Христу!».

«Дорогие паломники, прибывшие из Украины, слава Иисусу Христу!

Я с радостью принял приглашение Блаженнейшего Святослава, Верховного Архиепископа Киево-Галицкого и Синода Епископов УГКЦ присоединиться к вашему паломничеству к гробу святому священномученика Йосафата в 50-ю годовщину перенесения его мощей в эту ватиканскую базилику.

Дорогие братья и сестры, лучшим способом почтить святого Йосафата есть любить друг друга и любить Церковь и служить ее единству. В этом нас поддерживает также отважное свидетельство многих мучеников недавних времен, которые составляют большое богатство и большое утешение для вашей Церкви”, - сказал в своем обращении к паломникам Папа Римский Франциск.

Он также сказал: ”Желаю, чтобы глубокое сопричастие, которое вы желаете углублять ежедневно внутри Католической Церкви, помогло вам строить мосты братства также с другими Церквями и церковными сообществами на украинской земле и там, где присутствуют ваши общины. Пусть вас всегда сопровождает и благословит Господь Бог через заступничество Пречистой Девы Марии и святого Йосафата!».

Блаженнейший Святослав подарил Папе Римскому икону святого Йосафата, написанную на родине святого, в городе Владимир-Волынском, которую привез в Ватикан владыка Йосафат (Говера), Экзарх Луцкий.

После завершения Литургии и обращения Папы Римского, сотни украинских паломников собрались перед входом в Собор Святого Петра с украинской символикой и несколькими государственными флагами Украины, исполнив «Многая лета», прославляя Папу Франциска и Блаженнейшего Святослава, а также исполнили молитвы за Украину и ее процветание и благополучие.

Как сообщал УНИАН, Глава УГКЦ Блаженнейший Святослав (Шевчук), сегодня, 25 ноября, с особого разрешения Епископа Рима Папы Франциска возглавил торжественную Архиерейскую Святую Литургию на главном престоле ватиканской базилики Святого Петра по случаю 50-летия перенесения мощей святого Йосафата, мученика за единство Церкви, в главный храм Католической Церкви.

Справка УНИАН. Перенесение мощей священномученика Йосафата Кунцевича в собор Святого Петра в Ватикане состоялось 22 ноября 1963 года с согласия Папы Иоана ХХІІІ.

Священномученик Йосафат Кунцевич – украинский святой, которого почитала вся Католическая церковь. Известный как мученик за единство Церкви, епископ УГКЦ, архиепископ Полоцкой епархии, родился в 1580 г. в г. Владимир-Волынский. Активная деятельность Кунцевича, направлена на распространение влияния греко-католической церкви, вызывала недовольство среди противников унии. 12 ноября 1623 Кунцевич был убит в Витебске, а изуродованное тело брошено в р. Двина. Йосафат Кунцевич канонизован в 1867 г. Папой Пием IX.

Папа Римский Иоан Павел II назвал св. Йосафата «апостолом единения».