Глава УГКЦ совершил Литургию на главном престоле в Ватикане

Глава УГКЦ Блаженнейший Святослав (Шевчук), сегодня, 25 ноября, по особенному разрешению Епископа Рима Папы Франциска возглавил торжественную Архиерейскую Святую Литургию на главном престоле ватиканской базилики Святого Петра по случаю 50-летию внесения мощей святого Йосафата, мученика за единство Церкви, в главный храм Католической Церкви.

Как передает корреспондент УНИАН, впервые в истории независимой Украины глава УГКЦ совершил Литургию на главном престоле ватиканской базилики Святого Петра. В праздник Святого священномученика Йосафата, Архиепископа Полоцкого с Блаженнейшим Святославом совершили литургию кардинал Леонардо Сандри, префект Конгрегации для Восточных Церквей, практически все владыки Синода Епископов УГКЦ. В Соборе Святого Петра на общей молитве собралось несколько тысяч паломников из Украины, Беларуси, Литвы, Италии и других стран мира. «Пятьдесят лет тому назад в базилике Святого апостола Петра проходил исторический ІІ Ватиканский Собор, возглавляемый в то время блаженным Папой Иоанном ХХІІІ. Именно тогда к отцам церкви проникновенно «из-за железного занавеса» обратилась Украинская Греко-католическая Церковь, которую называли тогда «молчаливой». Она «заговорила» на весь мир, когда на Вселенский Собор прибыл освобожденный из сталинских концлагерей Патриарх Иосиф (Слепой). Церковь, которую многие считали «угасшей», «засветила» славой своих мучеников за единство Христовой Церкви, когда 50 лет тому назад в собор Святого апостола Петра в Риме торжественно перенесли святые мощи священномученика Йосафата Кунцевича, архиепископа Полоцкого», - сказал Блаженнейший Святослав во время Литургии. Кроме этого, как отметил в своей проповеди Верховный Архиепископ УГКЦ, в этом году отмечается 390 лет со дня мученической смерти святого Йосафата. «Святой Йосафат является мучеником за единство Христовой Церкви, потому что он своей кровью «опечатал единство Киевской Церкви с преемником апостола Петра – видимым знаком и нерушимой опорой этого единства. Поэтому вполне очевидно для нас сегодня то, что в глазах отцов ІІ Ватиканского Собора этот наш святой был знаком времени, – знаком того, что наступила пора переосмыслить роль и миссию Восточных Католических Церквей, чтобы отыскать это единство, за которое он отдал свою жизнь. Именно отсюда, из гроба святого апостола Петра, под действием Святого Духа началось всецерковное движение за единство христиан в современном мире, – движение, которое мы сегодня называем «экуменистическим»», - сказал Глава УГКЦ. Каждый участник Евхаристического богослужение получил на память памятные образки с гравюрой святого Йосафата из его первого жизнеописания от 1625 г., репродукцию креста из кафедрального собора в городе Владимир-Волынский, перед которым молился Иван Кунчевич, будущий святой, и фото мощей святого под престолом святого Василия в базилике Святого Петра. С учетом того, что на службе присутствовали паломники из разных стран, литургические чтения были произнесены на украинском, белорусском и итальянском языках. «Отмечу, что исключительное право служить на главном престоле ватиканской базилики имеет лишь Епископ Рима и те, кому он дает такую привилегию. То, что Блаженнейший Святослав получил такую возможность, является свидетельством особой благосклонности Святейшего Отца к Украинской Церкви и народу», - отметил в комментарии УНИАН пасторальный координатор для украинцев греко-католиков в Италии отец Марко. Справка УНИАН. Перенесение мощей священномученика Йосафата Кунцевича в собор Святого Петра в Ватикане состоялось 22 ноября 1963 года по воле Папы Иоанна ХХІІІ. После мученической смерти святого его мощи находились в разных местах Литвы, Польши и Беларуси. В 1916 году их перевозят в костел Святой Варвары в Вене, а в 1949 году они попадают из Австрии в Рим, где впоследствии были выставлены для общего поклонения в соборе Святого Петра. Священномученик Йосафат Кунцевич – украинский святой, которого почитала вся Католическая церковь. Известный как мученик за единство Церкви, епископ УГКЦ, архиепископ Полоцкой епархии, родился в 1580 г. в г. Владимир-Волынский. Будучи епископом, способствовал подъему образовательного уровня духовенства и усилению религиозности населения. Активная деятельность Кунцевича, направленная на распространение влияния греко-католической церкви, вызывала недовольство среди противников унии. 12 ноября 1623 г. Кунцевич был убит в Витебске, а изуродованное тело выброшено в реку Двина. Йосафат Кунцевич канонизован в 1867 г. Папой Пием IX.

Папа Римский Иоанн Павел II назвал св. Йосафата «апостолом единения».