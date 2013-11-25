Папа Римский встретится с украинскими паломниками в Риме

25 ноября Папа Римский Франциск обратится со словом к украинским паломникам по случаю 50-летнего юбилея перенесения мощей священномученика Йосафата в собор Святого Петра в Риме. Святейший Отец поздравит паломников после завершения Архиерейской литургии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил после завершения Архиерейской Божественной Литургии о жертвах Голодомора в Соборе Святой Софии в Риме, которую отслужили 23 ноября, глава Украинской греко-католической церкви Блаженнейший Святослав (Шевчук).

Богослужение начнется в 09.00 на главном престоле базилики Святого Петра. Возглавит Литургию глава УГКЦ Святослав. С ним будут служить епископы Синода УГКЦ. После обращения Папы Франциска верующие осуществят процессионный поход к гробу св. Йосафата, который находится под престолом св. Василия Великого. Перед мощами украинского мученика за единство состоится молитва-величание и освящение его иконы.

Как рассказал УНИАН пасторальный координатор для украинцев греко-католиков в Италии отец Марк, проведение Богослужения на главном престоле собора Святого Петра является исключительной привилегией Папы Римского, однако Папа Франциск в этот раз предоставил такое право главе УГКЦ.

Справка УНИАН. Перенесение мощей священномученика Йосафата Кунцевича в собор Святого Петра в Ватикане состоялось 22 ноября 1963 года с согласия Папы Иоана ХХІІІ. Их история чрезвычайно сложная: после мученической смерти святого Йосафата его мощи находились в разных местах Литвы, Польши и Беларуси. В 1916 году их перевозят в костел Святой Варвары в Вене, а в 1949 году они попадают из Австрии в Рим, где впоследствии были выставлены для всеобщего почитания в соборе Святого Петра.

Священномученик Йосафат Кунцевич – украинский святой, которого почитала вся Католическая церковь. Известный как мученик за единство Церкви, епископ УГКЦ, архиепископ Полоцкой епархии, родился в 1580 г. в г. Владимир-Волынский. Будучи епископом, способствовал подъему образовательного уровня духовенства и углублению религиозности населения. Активная деятельность Кунцевича, направлена на распространение влияния греко-католической церкви, вызывала недовольство среди противников унии. 12 ноября 1623 Кунцевич был убит в Витебске, а изуродованное тело брошено в р. Двина. Йосафат Кунцевич канонизован в 1867 г. Папой Пием IX.

Папа Римский Иоан Павел II назвал св. Йосафата «апостолом единения».