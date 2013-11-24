В Риме почтили память жертв Голодомора в Украине 1932-1933 годов

Как передает корреспондент УНИАН, в соборе святой Софии отслужили архиерейскую божественную литургию памяти жертв Голодомора, которую возглавил предстоятель УГКЦ Святослав (Шевчук).

По словам пасторального координатора для украинских греко-католиков в Италии отца Марка, в совместной молитве приняли участие 15 епископов из разных стран и более 100 священнослужителей. На литургии присутствовали также представители дипломатического корпуса.

«В совместной молитве соединялась вся наша поместная Украинская греко-католическая церковь, ведь сослужили епископы из Канады, США, Бразилии, из европейских стран и разных митрополий и епархий украинской земли, а также многочисленные священники, которые служат в Риме и по всей Италии. Присутствовали представители дипломатического корпуса, в частности, посол Украины в Италии и послы Украины и Польши при Святом престоле», - сообщил отец Марк

«Христианская память не является памятью злобы или сожаления, но переменяется в молитву. И это дает нам возможность шагать в будущее. Потому весь мир почтил память жертв Голодомора под лозунгом: «Мы помним, а мир признает», - сказал глава УГКЦ. В завершение богослужения он зажег большую Свечу памяти. Присутствующие на литургии выложили в соборе из множества зажженных свечей большой крест в знак памяти жертв Голодомора.