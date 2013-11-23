Сегодня в Риме состоится Архиерейская Литургия по жертвам Голодомора в Украине

Как передает корреспондент УНИАН, на мероприятия к 80-летней годовщине Великого Голода в Рим приехали сотни украинцев, среди которых студенты духовных учебных заведений, представители религиозных общин из разных регионов Украины, представители общественных организаций, которые уже собираются возле Собора святой Софии.

Как рассказал УНИАН отец-диакон, руководитель пресс-службы общества «Святая София» Андрей Солецкий, после Литургии состоится панихида по жертвам Голодомора 1932-1933 годов.

«Этим событием Католическая церковь чтит память и рассказывает о жертвах великой трагедии – Голодомора 1932-1933 годов», - сказал отец Андрей.

Глава УГКЦ Блаженнейший Святослав после завершения панихиды первым зажжет в Соборе святой Софии большую свечу памяти.

Блаженнейший Святослав в комментарии УНИАН отметил, что призывает всех присоединиться к общенациональной акции «Зажги свечу памяти», во время которой миллионы украинцев во всем свете зажгут в окнах своих домов свечи в знак памяти жертв Голодомора.

«Я бы хотел, чтоб свеча памяти жертв Голодомора горела в каждой украинской семье», - сказал Блаженнейший Святослав.

Архиерейская Божественная Литургия по жертвам Голодомора начнется в Соборе Святой Софии в 16.00.