Папа римский обещает защищать христиан Ближнего Востока

Папа римский Франциск заявил епископам восточнокатолических церквей из Ирака, Сирии, Ливана и Египта, что Ватикан "не согласится на такой Ближний Восток, в котором не будет христиан". Он провел в Риме встречи с ближневосточными патриархами и обсудил с ними опасности, с которыми сталкиваются христиане в регионе, сообщает Би-Би-Си.

За последние несколько лет миллионы христиан были вынуждены покинуть свои дома из-за политической нестабильности и преследований.

После Арабской весны им пришлось укрываться из-за участившихся нападений со стороны исламских экстремистов и растущей напряженности.

Папа Франциск сказал, что поговорил с лидерами церкви о "тех, кто проживает на Ближнем Востоке, зачастую небольшими группами, в условиях враждебности и конфликтов", отметив, что численность христианской диаспоры заметно растет.

Он высказал озабоченность по поводу ситуации с христианами, которые, по его словам, наиболее остро ощущают на себе все последствия напряженности и конфликтов, происходящих в некоторых регионах Ближнего Востока, когда христиан, предположительно, делают "козлами отпущения", то есть, по сути, возлагают на них вину за действия западных стран в регионе.

"Сирия, Ирак, Египет и другие места на Святой земле подчас переполняются людскими слезами", - сказал он.

Понтифик отметил, что не успокоится, пока "есть мужчины и женщины любой религии, оставшиеся без будущего, которых вынудили стать беженцами".

Во встрече с Франциском среди прочих приняли участие ливанский кардинал Бешар Бутрос Раи, патриарх Мелькитской католической церкви в Сирии Григорий III Лахам и патриарх Вавилона Халдейского и архиепископ Багдадский из Ирака Луис Рафаэль I Сако.