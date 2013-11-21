Опубликованы секретные подробности конклава, на котором был избран Папа Римский

В книге журналистки, которая знакома с понтификом более 10 лет, содержатся - без ссылки на источник - подробности последнего конклава, прошедшего в Сикстинской капелле в марте 2013 года.

По словам Пике, в первом туре голосования лидером был архиепископ Милана кардинал Анджело Скола, который набрал 30 голосов, а на втором месте шел Бергольо, за которого проголосовали 25 кардиналов. Журналистка отмечает, что сам будущий Папа Римский в первом туре голосовал за кардинала Сколу.

На второй день голосования количество голосов за кардинала Бергольо росло, а за Сколу - уменьшалось. Пятый тур голосования, как утверждает аргентинская журналистка, был признан недействительным из-за того, что в урне было обнаружено меньше бюллетеней для голосования, чем число голосующих участников конклава: два бюллетеня склеились и попали в урну как один. Поэтому после пятого тура голоса за кардиналов не считали, а бюллетени были сразу же сожжены.

После того, как в шестом туре голосования кардинал Бергольо набрал 90 голосов, из трубы Сикстинской капеллы пошел белый дым, свидетельствующий о том, что Папа Римский избран.

Конклавы проходят в обстановке строгой секретности, его участники приносят присягу о неразглашении информации, поэтому подробности их проведения, которые позже просачиваются в СМИ, не подтверждаются и не комментируются официальными представителями Католической церкви.