Книга папы Франциска «Я прошу вас молиться за меня» вышла на украинском языке, сообщает ZIK со ссылкой на издательство «Літопис», где она появилась.

В издании содержатся все выступления понтифика от его первого обращения к людям на площади святого Петра в Риме после выборов 13 марта до Regina Coeli в пасхальный понедельник, 1 апреля.

«Вы знаете, что обязанность конклава дать епископа для Рима. Похоже, что мои братья кардиналы пошли, чтобы взять его почти на конце света», таковы были первые слова - приветствия, произнесенные на площади святого Петра вечером 13 марта после объявления Habemus Papam, нового Папы Франциска. Именно этими словами начинается книга, имеющая подзаголовок «Начало служения Папы Франциска».

В книге есть 19 текстов нового папы, к которым добавлено биографическую справку о Хорхе Марио Бергольйо, а на обложке объяснено происхождение и значение герба и девиза нового папы.

Тексты с итальянского перевел о. Игорь Грищенко, богословская редакция - доктора Романа Завийского.