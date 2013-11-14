Новым главой епископата США стал архиепископ Джозеф Эдвард Куртц

Американская Конференция католических епископов избрала архиепископа Джозефа Эдварда Куртца из Луисвилла новым президентом епископата. Он был избран на заседании конференции епископов в Балтиморе 12 ноября сроком на 3 года, сообщает портал Katolik.ru со ссылкой на агентство KNA.

67-летний архиепископ Джозеф Эдвард Куртц до своего избрания являлся вице-президентом епископата с 2010 года.

Президент епископата играет важную роль в координировании и продвижении благотворительной и социальной работы, а также образования, являясь лицом Католической церкви в США.

Конференция католических епископов США - коллегиальный орган национального церковно-административного управления РКЦ в США. Высшим органом является общее собрание американских епископов и архиепископов. Решения конференции утверждаются Папой Римским .