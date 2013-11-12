Ватикан впервые публично представит мощи апостола Петра

Ватикан объявил, что впервые публично выставит реликвию, которая предположительно является мощами святого апостола Петра.

Кости были обнаружены в 1940-х годах во время раскопок в Ватикане, передает Русская служба Би-Би-Си.

Хотя церковь никогда официально не объявляла об их подлинности, представители Ватикана говорили, что научные тесты подтвердили предположение о находке могилы Петра.

В Ватикане рассказали, что мощи выставляются сейчас, чтобы отметить окончание ”Года веры” 24 ноября.

По преданию, апостол Петр был распят на кресте, а на месте его предполагаемого захоронения был впоследствии построен Собор Святого Петра в Ватикане.

Источник: http://www.bbc.co.uk/russian/rolling_news/2013/11/131111_rn_vatican_peter_relics.shtml