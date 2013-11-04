УГКЦ и еврейская община Украины учредили медаль митрополита Шептицкого

Еврейская община Украины в сотрудничестве с Украинской греко-католической церковью учредили особое отличие – медаль митрополита Андрея Шептицкого, которой будут награждать лиц, которые больше всего прислужились делу украинско-еврейского примирения.

Об этом сообщает религиозно-информационная служба Украины со ссылкой на Департамент информации УГКЦ.

Как отметил во время проповеди в Патриаршем соборе Воскресения Христова глава УГКЦ Святослав (Шевчук), митрополит Андрей в свое время, в частности, поддерживал дружеские взаимоотношения с представителями разных конфессий и национальностей.

«Он переписывался с тысячами людей, общаясь с разными лицами на Востоке и на Западе, в том числе с православными иерархами по ту сторону Збруча. И потом, когда горнило революций и гражданской войны выгоняло их из их епископских резиденций, бывшие его оппоненты находили убежище и открыты двери на святоюрской горе в палатах митрополита Андрея. Славный Антоний Храповицкий, который никогда не отличался чрезмерной любовью к идее Украинской Поместной Церкви, оппонент митрополита Андрея увидел великого человека, который открыл ему гостеприимно двери своего дома», - отметил глава УГКЦ. Он также напомнил, что Андрей (Шептицкий) хорошо знал еврейский язык.

Как рассказал архиерей, сегодня еврейская община находит его письма и глубоко поражена, что он не только писал на изысканном языке их общины того времени, но и употреблял цитаты духовных лидеров и мыслителей еврейской общины того времени.

«Митрополит Андрей был пророком своего времени, пророком единения между Церквами, между народами, между мировыми религиями. Личность, сумевшая остаться великаном духа и на этой основе построить новое лицо нашей Церкви ХХ века, во времена когда люди теряли человеческое подобие – в горниле Мировых войн», - подчеркнул глава УГКЦ.

Источник:http://risu.org.ua/ua/index/all_news/confessional/religious_relations/54161/