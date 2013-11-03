Митрополита Шептицкого посмертно наградили за спасение евреев во время войны

Антидефамационная лига, американская организация борьбы с антисемитизмом, наградила посмертно за «отвагу и героизм в спасении евреев» во время Второй мировой войны митрополита Андрея Шептицкого, который в те времена возглавлял УГКЦ, сообщает Радио Свобода.



Его почтили наградой имени Яна Карского за то, что митрополит Шептицкий отважно спасал украинских евреев от истребления, предоставляя им фальшивые документы и устраивая им убежище во времена, когда такие действия наказывались смертью.



Награду, установленную для чествования спасателей евреев во время Холокоста получил родственник митрополита, профессор Ежи Вейман.



Антидефамационная лига в сообщении напомнила, что митрополит Андрей Шептицкий, который возглавлял УГКЦ с 1900 года до своей смерти в 1944 году, откровенно выступал против преследований евреев в обращениях и к верующим, и непосредственно к нацистскому руководству. По его указаниям и под его руководством евреям выдавали фальшивые документы, в частности, свидетельства о крещении, их хоронили в монастырях, нескольких евреев Шептицкий прятал в своем доме. А его пастырское послание «Не убий», призывающее не идти на «политические убийства» евреев, зачитывали в каждой церкви.



Как сказал, вручая награду, национальный директор Антидефамационной лиги Абрахам Фоксман, кроме тех, кого Андрей Шептицкий спас непосредственно, неизвестно, сколько еще он спас косвенно, благодаря своему слову, влияющему на действия других.



«Украинский национализм Андрея Шептицкого, национализм сочувствия и даже любви к еврейским соседям - это тот национализм, который евреи всего мира принимают и поддерживают», - подчеркнул он.



Награду за «отвагу проявить заботу» Антидефамационная лига установила 1987 году. В 2011-м ее посвятили имени польского дипломата Яна Карского, который дал Западу одно из первых свидетельств об истреблении евреев нацистами.