АНБ США опровергло сообщение о слежке за Папой Римским

Агентство национальной безопасности /АНБ/ США опровергло сообщение итальянского еженедельника "Панорама" о том, что оно осуществляло слежку за главой Римско-Католической Церкви.

"Агентство национальной безопасности США не ведет разведдеятельности против Ватикана, - заявила в среду официальный представитель этого ведомства Вэни Вайнс. - Утверждения, что АНБ вело разведдеятельность против Ватикана, опубликованные в итальянском журнале "Панорама" не соответствует действительности".

Еженедельник "Панорама" сообщил, что среди 46 млн телефонных разговоров, перехваченных АНБ в Италии с 10 декабря 2012 года по 8 января 2013 года, были и звонки из Ватикана. По сведениям "Панорамы", есть подозрения, что американское ведомство, занимающееся электронным шпионажем, осуществляло прослушку и во время конклава, тайных выборов Папы Римского.

Среди тех, кого подслушивало АНБ, был назван также глава Совета по надзору над ватиканским банком "Институт религиозных дел" и временно исполняющий обязанности генерального директора этого учреждения Эрнст фон Фрейберг.

Итальянский журнал не указал, от кого он получил такую информацию. Однако ранее все сообщения в американской и европейской печати о секретных программах АНБ были основаны на документах, переданных в СМИ бывшим подрядчиком этого ведомства Эдвардом Сноуденом.

ИТАР-ТАСС

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