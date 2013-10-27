Число подписчиков Папы Франциска в Twitter превысило 10 миллионов

Число читателей микроблога Папы Римского Франциска в Twitter превысило 10 миллионов человек.

"Дорогие фолловеры, я узнал, что вас уже более 10 миллионов.

Сердечно благодарю вас и прошу вас продолжать молиться за меня", — написал Франциск.

Микроблог @Pontifex ведется на девяти языках: английском, арабском, испанском, итальянском, латинском, немецком, польском, португальском и французском. Больше всего подписчиков у испаноязычной версии — свыше 4 миллионов.

Аккаунт понтифика в Twitter был запущен в Ватикане в декабре 2012 года. Первую запись в нем бывший Папа Бенедикт XVI сделал 12 декабря прошлого года.

Хорхе Марио Бергольо, избранный на апостольский престол 13 марта, поместил свое первое сообщение в папском микроблоге уже 17 марта.

РИА Новости