Представитель Ватикана призвал ООН запретить химическое и ядерное оружия

22 октября архиепископ РКЦ Фрэнсис Чалликатт призвал к запрету химического и ядерного оружия, обращаясь к Комитету по вопросам разоружения и международной безопасности ООН.

«Сегодня как никогда очевидно, что мир стремится к уничтожению ядерного оружия. Грустную улыбку вызывает тот факт, что страны яростно осуждают химическое оружие, но при этом не протестуют против ядерного оружия.

Международное сообщество должно громко заявить о запрете оружия массового поражения. Если мы откажемся от чрезмерных расходов по военным статьям и направим средства на помощь бедным странам, то мир станет гораздо лучше.

Нужно положить конец бездумному милитаризму и обратить взгляд в будущее, на первостепенные нужды человечества», - заявил архиепископ Фрэнсис Чалликатт на заседании Комитета.

Katolik.ru