Представитель Ватикана выступил с критикой в адрес Комитета ООН по правам ребёнка

В Нью-Йорке, в рамках Генеральной ассамблеи ООН в эти дни проходит заседание Комитета по продвижению и защите прав ребёнка. Присутствовавший на встрече постоянный наблюдатель Святейшего Престола архиепископ Фрэнсис Чулликатт выступил со словами критики в отношении этого комитета, который исказил текст Конвенции ООН о правах ребёнка, заменяя его собственными суждениями, не имеющими силы закона, сообщает сайт Радио Ватикана.

«Без права на жизнь все другие права лишены смысла, - подчеркнул представитель Святейшего Престола. - Плод является членом нашей человеческой семьи и не принадлежит ни к одной подкатегории человеческих существ», о чём также говорится в преамбуле Конвенции о правах ребёнка «до и после его рождения». Отсюда следует, что «каждому ребёнку должно быть гарантировано в первую очередь право на рождение», «без какой-либо дискриминации», включающей «половую принадлежность, инвалидность или обусловленность евгенической политикой. Поэтому пренатальная диагностика с целью позволить ребенку родиться или нет - несовместима с Конвенцией».

«Каждому ребенку должно быть гарантировано в первую очередь право на рождение, - заявил монс. Чулликатт. - Государство обязано принять конкретные меры по поддержке родителей в воспитании детей, в условиях свободы и защиты достоинства».

Наблюдатель от Святейшего Престола решительно возразил против неуместного использования Комитетом таких выражений, как «сексуальная ориентация» и «гендерная идентичность», а также осудил рекомендации государствам учить детей предписаниям о «сексуальном здоровье, контрацепции и так называемом безопасном аборте» без согласия родителей или опекунов.

Нельзя поощрять аборты как метод планирования семьи, а также предоставлять информацию или услуги в области сексуального и репродуктивного здоровья, не принимая во внимание отказ по мотивам совести работников здравоохранения и образования.

«Такие рекомендации, - заявил архиепископ, - особо предосудительны. Не существует безопасных абортов, поскольку они убивают жизнь ребенка и наносят ущерб матери».