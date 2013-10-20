Папа Римский Франциск впервые с момента его избрания на престол рукоположит епископов

Папа Римский Франциск впервые с момента его избрания на престол святого Петра совершит в четверг епископскую хиротонию, сообщило в субботу радио Ватикана.

Понтифик рукоположит в епископы и возведет в архиепископское достоинство президента Папской церковной академии (дипломатической школы Ватикана) Джанпьеро Глодера и нового Апостольского нунция (посла Ватикана) в Гане Жана-Мари Шпайха.

До своего избрания на папский престол кардинал Хорхе Марио Бергольо возглавлял хиротонии 20 епископов. Папа Бенедикт VI совершил 22 хиротонии, а Папа Иоанн Павел II лично рукоположил 327 епископов (в том числе шесть в свою бытность архиепископом Краковским).

Джанпьеро Глодер родился в 1958 году в провинции Виченца на северо-востоке Италии, стал священником в 1983 году, а в 1992 году поступил на дипломатическую службу Святого Престола, после чего работал в Гватемале. После возвращения в Ватикан в 1995 году служил в Госсекретариате Святого Престола. 21 сентября нынешнего года он был назначен президентом Папской церковной академии, которая готовит будущих ватиканских дипломатов.

Жан-Мари Шпайх родился в Страсбурге в 1955 году в семье немцев из Эльзаса. Он был рукоположен в священники в 1982 году, получил докторскую степень в области канонического права, с 1986 года стал сотрудником дипломатической службы Святого Престола, работал в нунциатурах (посольствах Ватикана) в Гаити, Нигерии, Боливии, Канаде, Германии, Великобритании, Египте, Испании и на Кубе. С 27 марта 2008 года был переведен в Государственный секретариат Святого престола, а 17 августа Папа Франциск назначил его апостольским нунцием в Гане.

РИА Новости