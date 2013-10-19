Сегодня католики всего мира будут молиться о канонизации Матери Терезы

Сегодня, в день десятилетия причисления Терезы Калькуттской к лику блаженных, католики всего мира будут молиться о ее скорейшей канонизации, заявил РИА Новости в пятницу генеральный секретарь Конференции католических епископов России священник Игорь Ковалевский.

Разграничение между беатификацией (провозглашение блаженным) как первой стадией прославления и последующей канонизацией (причисление к лику святых) ввел папа Урбан VIII в 1642 году. Тщательность экспертизы медиков и богословов приводит к тому, что процессы беатификации и канонизации обычно длятся очень долго. Мать Тереза была причислена к лику блаженных в беспрецедентно короткий срок — через шесть лет после смерти.

"Мы будем молиться о скорейшей канонизации Матери Терезы, а также поблагодарим сестер ее конгрегации за служение в России", — сказал священник. Он отметил, что их деятельность очень важна для католиков России, поскольку свидетельствует о христианском стремлении помогать всем нуждающимся, независимо от вероисповедания и национальности.

Мать Тереза (Агнесса Гонджа Бояджиу) родилась 26 августа 1910 года в турецком Юскюпе (сегодня Скопье, столица Македонии) в албанской семье выходцев из Косово.

В 21 год она принесла монашеские обеты в одной из конгрегаций, приняла имя Терезы в честь канонизированной в 1927 году монахини Терезы из Лизье и отправилась в Индию преподавать в женскую школу.

В 1946 году мать Тереза начала помогать бедным и обездоленным Калькутты, а два года спустя основала там общину, которая позже выросла в самостоятельную монашескую конгрегацию Сестер миссионерок любви для деятельной помощи больным, бедным и обездоленным.

В 1979 году ей была присуждена Нобелевская премия "За деятельность в помощь страждущему человеку".