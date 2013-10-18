Папа Римский утвердил госсекретаря Ватикана

Папа Римский Франциск утвердил архиепископа Пьетро Паролина в должности государственного секретаря Святого Престола.

Пост госсекретаря Ватикана равнозначен должности премьер-министра в других странах. Госсекретарь является высшим административным лицом при Святом Престоле.

Как сообщает телекомпания BBC, Паролин, сменивший на этой должности кардинала Тарчизио Бертоне, считается реформатором, и известен своей работой по налаживанию отношений Католической церкви с Израилем и с Китаем. Газета Algemeiner называет нового госсекретаря другом Израиля.

Паролин имеет 20-летний стаж дипломатической работы, хорошо знаком с проблематикой христиано-мусульманских отношений, активно участвовал в распространении действия договора о нераспространении ядерного оружия.

Помимо прочего, Паролин принимал участие в палестино-израильских переговорах в Аннаполисе в 2007 году, а также отвечал за урегулирование спорных правовых вопросов между Израилем и Ватиканом по поводу имущества Церкви на Святой земле.

BBC сообщает, что многие кардиналы выразили удовлетворение назначением Паролина, отмечая его умение вести переговоры и работоспособность.