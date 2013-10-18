Президент Палестины Аббас пригласил Папу Франциска на Святую землю

Президент Государства Палестина Махмуд Аббас, побывавший в четверг с визитом в Ватикане, пригласил Папу Римского Франциска посетить Святую землю, сообщает РИА Новости.

Об этом сам палестинский руководитель сообщил после встречи с Франциском главе внешнеполитического ведомства Святого престола архиепископу Доминику Мамберти.

"Мне было приятно впервые встретиться с понтификом, и я пригласил его в Святую землю", — сказал Аббас.

"В ходе сердечных переговоров речь шла о ситуации на Ближнем Востоке и, в особенности, о возобновлении переговоров между израильтянами и палестинцами", — сообщила служба печати Святого престола. При этом было подчеркнуто, что сторонам необходимо срочно найти справедливое решение конфликта на длительную перспективу.

В ходе аудиенции Папа Франциск подарил Аббасу ручку в виде одной из витых колонн всемирно известного балдахина Бернини, находящегося в Соборе святого Петра в Ватикане.

"Надеюсь, что этой ручкой я подпишу мирный договор с Израилем", — сказал президент Палестины. "Скорее", — напутствовал его в ответ Папа Римский.

Служба печати Святого престола сообщила также, что участники встречи "выразили серьезную озабоченность ситуацией в Сирии". Была выражена надежда на то, что "логика насилия как можно скорее уступит логике диалога и примирения". Во время аудиенции была также затронута тема, связанная с положением христианских общин в Палестине и в целом на Ближнем Востоке.