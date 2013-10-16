В Ватикане назначили нового госсекретаря

В полдень 15 октября вступил в должность новый госсекретарь Ватикана 58-летний итальянский архиепископ монсеньор Пьетро Паролин. Он не смог принять участие в официальной церемонии по случаю своего вступления в должность в связи с небольшой хирургической операцией, сообшил сайт Радио Ватикана.

О том, что Папа Римский назначил опытного дипломата Паролина, который был до этого нунцием (послом Ватикана) в Венесуэле, на второй по значению пост в иерархии Римско-католической церкви, было объявлено 31 августа.

Святейший Отец принял на частной аудиенции в Апостольском дворце в Ватикане уходящего госсекретаря кардинала Тарчизио Бертоне, вместе с руководством Государственного секретариата.

Папа Франциск поблагодарил кардинала Тарчизио Бертоне и представителей Госсекретариата, который начинает новую страницу своей истории под руководством человека, хорошо знакомого с его деятельностью: монс. Паролин уже был его сотрудником перед тем, как отправиться нунцием в Венесуэлу.