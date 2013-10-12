В Ватикане открылась конференция о роли женщин в католической церкви

Роль женщин в католической церкви находится в центре внимания конференции, открывшейся 10 октября в Ватикане. Богословы, философы, врачи и др. специалисты из 25 стран участвуют в этом 3-дневном форуме, организатором которого выступил Папский совет по делам мирян, сообщило агентство KIPA.

Папа Римский Франциск уже несколько раз поднимал вопрос о большей ответственности женщин и передаче в их руки некоторых полномочий в руководстве католической церковью. Однако он также отметил, что «большая ответственность не является синонимом доступа к рукоположению в священнослужители».

15 августа 1988 г. Иоанн Павел II опубликовал документ «Mulieris Dignitatem» («Достоинство женщин»), который стал первым папским документом, посвященный исключительно теме женщин.

Седмица.Ru