Патриарх Святослав рассказал о стремлении УГКЦ к евхаристическому единству с православными

Глава УГКЦ изданиюwww.kommersant.ru рассказал о стремлении УГКЦ иметь евхаристическое единство с православными братьями и объяснил разницу между экуменизмом и прозелитизмом. Патриарх Святослав также констатировал, что УГКЦ сегодня не является региональной Церковью, а присутствует там, где живут ее верующие, а они живут везде.

«Мы уже граждане одной страны, слава Богу! Но к евхаристическому единству мы стремимся. Сегодня экуменическое движение, родившееся в результате Второго Ватиканского Собора, является общим движением. И те отношения, которые формируются в Украине, влияют не только на наше государство и Россию, но и на сближение в глобальном масштабе. Именно поэтому покойный Папа Иоанн Павел II называл Украину «лабораторией экуменизма», – отметил Глава УГКЦ.

По убеждению Патриарха Святослава, экуменизм не имеет ничего общего с прозелитизмом. О прозелитизме можно говорить тогда, когда одна Церковь стремится отколоть часть другой и таким образом увеличить количество своих верующих. «Такой тип сближения Церквей мы осуждаем», – отметил Глава УГКЦ.

По словам Предстоятеля УГКЦ, сегодня в Украине существует значительная часть общества, которой вообще не коснулся свет Евангелия. «По сути, это язычники, подобные тем, которые до сих пор есть в Африке или в джунглях Латинской Америки, и они живут рядом с нами. Сегодня мы — и католики, и православные — должны думать не только о том, что происходит в ограде наших церквей, мы должны также позаботиться о спасении душ тех, кто рядом, но пока не идентифицировал себя ни с какой церковью», – пояснил он.

По мнению Блаженнейшего Святослава, эту миссионерскую задачу чувствует сегодня как Православная Церковь, так и Церковь Католическая, в том числе и Греко-Католическая. «Мы сегодня открываем путь к познанию Евангелия тем, кто еще не принадлежит ни к какой конфессии. В этом я вижу стратегический альянс между нами, о котором говорил и владыка Иларион в отношении Европы вообще».

Глава УГКЦ убежден, что когда Церкви объединятся в действии, это поможет им лучше узнать друг друга и тогда, возможно, достичь общения в Таинствах.

«Так сложилось исторически. Но наши верующие, благодаря политике Сталина, появились везде, в том числе и в России, потому что политика депортации привела к тому, что целые села, которые сохранили верность Греко-Католической Церкви, оказались в Донецкой области, на юге Украины, даже на Алтае и Дальнем Востоке. Советская политика депортации поспособствовала тому, что мы сегодня не региональная Церковь. Мы присутствуем везде, в том числе и в Киеве. И мы не мыслим своего будущего без единства с православными братьями», – сказал Глава УГКЦ.

РиСУ