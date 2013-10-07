Папа Римский посетит Израиль в начале следующего года

Папа Римский Франциск посетит Израиль в первой половине 2014 года, до окончания каденции президента страны Шимона Переса, сообщает газета "Маарив".

О согласовании плана этого визита в эфире радиостанции РЭКА недавно сообщил замминистра иностранных дел Зеэв Элькин.

Понтифик получил приглашение посетить Израиль в прошлом году, во время визита Переса в Ватикан.

В течение последних месяцев в Ватикане побывали несколько израильских делегаций, включая делегацию представителей проживающих в Израиле христианских общин, которые занимались согласованием программы визита.

В понедельник, 30 сентября, замминистра иностранных дел Зеэв Элькин встретился в ходе работы Генеральной ассамблеи ООН с секретарем по отношениям с государствами Государственного секретариата Ватикана Домиником Франсуа Мамберти.

В ходе встречи Мамберти подчеркнул желание Папы Римского, чтобы в ходе визита его сопровождал Шимон Перес.

Визит Папы Франциска будет приурочен к 50-летию первого посещения Израиля главой Римской Католической церкви в Израиль. Первым в еврейском государстве побывал Павел VI в 1964 году. Также Израиль посетили Иоанн Павел II (2000) и Бенедикт XVI (2009).

Отметим, однако, что будущий понтифик, тогда еще провинциал Аргентины Хо́рхе Ма́рио Берго́льо, уже посещал Израиль в 1973 году, вскоре после начала Войны Судного дня.

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