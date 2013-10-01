Ватикан объявил о масштабной реформе Римско-католической церкви

Папа Римский Франциск намерен провести масштабные преобразования в Римско-католической церкви. Как сообщил понтифик, речь идет, в том числе, и о реформу главного административного органа Святого престола - Римской курии.

Франциск считает, что церковь должна открыться современному миру, современной культуре и это невозможно без реформы руководящих органов церкви. По словам Папы, проблемой сегодняшней курии является ее "ватиканоцентричность, поскольку она защищает, прежде всего, интересы Ватикана, которые порой заслоняют остальной мир".

Он назвал "проказой папства" придворных угодников, которые беззастенчиво льстили "главам Церкви, которые зачастую были самовлюбленными нарциссами".

Франциск подчеркнул, что Римская курия не является папским двором, но иногда и там попадаются "придворные". В то же время, Франциск назвал "безработицу молодежи и одиночество стариков" самыми большими бедами современного мира.

"Старики нуждаются в заботе и компании, молодые - в работе и надежде, но они не имеют ни того, ни другого", - сказал он. По его словам, это "самая неотложная проблема, которая стоит перед Церковью".

ТСН