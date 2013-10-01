УГКЦ купила под Парижем церковь

В французском городке Санлис в 45 километрах от Парижа украинская Епархия святого Владимира в Париже купила церковь.

Как сообщили в Украинском католическом университете, президент которого - епископ Борис (Гудзяк) - является главой Епархии, именно в Санлисе в XI веке жила дочь Ярослава Мудрого - королева Франции Анна Ярославна.

Покупка церкви состоялась 27 сентября, а с ноября она начнет действовать как храм УГКЦ, при котором будет открыт культурный центр Анны Ярославны, целью которого будет представлять украинскую культуру и развивать украинско-европейское сотрудничество.

Как сообщил епископ Борис (Гудзяк), церковь будет носить имя староверцев Бориса и Глеба, родных дядьев Анны. "Борис и Глеб представляют достоинста, которые нам больше всего нужны сегодня - любовь и согласие между братьями, отказ от братоубийственной борьбы. Анна же представляет высокую культуру и европейскую направленность, а также христианскую духовность", - подчеркнул епарх Парижский.

По его словам , то, что подписание документов о покупке этой церкви состоялось сейчас очень символично, ведь именно сейчас все прогрессивное украинское и мировое сообщество надеется на сближение Украины и ЕС.

Церковь была куплена за 203 тысячи евро на пожертвования украинцев с Украины, Франции, Англии, США и Канады. По предварительным подсчетам, на ремонт потребуется около 1,5 миллиона долларов, поскольку длительное время церковь находилась в частной собственности и не действовала как храм.

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Анна Ярославна, которую в мире называют Анна Киевская - дочь князя Ярослава Мудрого и Шведской принцессы Инггерды, племянница святых Бориса и Глеба. В 1051 году она вышла замуж за Генриха I, короля Франции в Реймсе и стала королевой Франции.

Анна была известна своей образованностью, культурой, мудростью и красотой. Вона подписывала документы, имела большое политическое влияние, а также вела личную переписку с Папой Римским.

После смерти короля, Анна Ярославна правила Францией до совершеннолетия своего сына Филиппа I. Однако даже после восхождения его на престол Анна оставалась активной королевой-матерью.

Большую часть своей жизни Анна провела в Санслисе. В свое время Санслис был столицей и резиденцией французских королей. В 1060 году королева Анна Киевская создала Аббатство Святого Венсана в Санслисе, чтобы отблагодарить за сына Филиппа, который впоследствии стал известным королем. Аббатство сохранилось до сегодняшнего дня и стало частным католическим колледжем.

Корреспондент.net