Папа Римский назначил нового главу правительства Ватикана
01:22, 01 сентября 2013Католицизм
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Архиепископа Пиетро Паролина
Папа Римский Франциск назначил нового государственного секретаря Святого престола (главу правительства Ватикана).
Как сообщает радио Ватикана, им стал апостольский нунций (посол Ватикана) в Венесуэле архиепископ Пиетро Паролин. Он заменил на этом посту кардинала Тарчизио Бертоне.
Как говорится в сообщении, новый госсекретарь приступит к выполнению обязанностей 15 октября.
«По этому случаю Вселенский архиерей примет на аудиенции руководителей и правительственных чиновников Государственного секретариата, чтобы публично поблагодарить кардинала Тарцизио Бертоне за его преданное и верное служение Апостольской столице и представить нового государственного секретаря», - информирует радио Ватикана.
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