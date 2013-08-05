Папа Римский Франциск готовит реформу католической церкви

Папа Римский Франциск не уходит в отпуск, а занимается подготовкой изменений, которые он намерен ввести в католической церкви.

"Папа Франциск остается в Ватикане, но после поездки в Бразилию позволяет себе отдохнуть несколько больше обычного", - сказал радиостанции глава пресс-службы Святого престола священник Федерико Ломбарди, сообщает радио Ватикана.

По его словам, понтифик готовит реформу церкви, чтобы сделать ее более миссионерской и коллегиальной. Понтифик работает интенсивно, и в августе у него для этого есть больше времени, поскольку отменены все общие аудиенции по средам.

Однако каждое воскресенье августа Франциск будет обращаться к верующим во время полуденной молитвы Angelus на площади святого Петра.

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