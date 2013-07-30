Папа Римский назвал две возможные даты канонизации Иоанна Павла ІІ

Папа Римский Франциск назвал две возможные даты канонизации Иоанна Павла ІІ.

Об этом сообщает «Польское радио», отмечая, что 24 ноября этого года или 27 апреля следующего – это две возможные даты канонизации Иоанна Павла ІІ.

Подчеркивается, что 29 июля Папа Римский Франциск сказал, что причисление Иоанна Павла ІІ к лику святых может состояться во время одного из праздников - Христа Царя или Божьего Милосердия.

Польский священник Богдан Бартолд считает, что канонизация состоится в следующем году, в праздник Божьего Милосердия. «Но, независимо от того, когда это произойдет, Иоанн Павел ІІ будет для нас примером. Он своей личностью показывает нам направление жизни и направление наших поступков. Это – святой нашего времени. Это человек, который жил среди нас, человек, которого мы знали и с которым мы встречались. Это тоже символично: ведь святость близка», - сказал священник.

Окончательная дата канонизации будет выбрана 30 сентября на генеральной консистории (заседании кардиналов).

Как сообщал УНИАН, уже через несколько недель после смерти Иоанна Павла II в 2005 году новый Папа Бенедикт XVI начал процесс его канонизации.

В июне с.г. официальный Ватикан сообщил, что комиссия богословов подтвердила факт совершения еще одного чуда Папой Иоанном Павлом II, что снимает главное препятствие к причислению его к лику святых.

В начале июля с.г. Папа Римский Франциск подтвердил факт совершения Иоанном Павлом II второго чуда. 1 мая 2011 года благодаря Папе Иоанну Павлу II произошло "необъяснимое исцеление", других подробностей пока нет. При этом сам понтифик умер за шесть лет до этого события.

Иоанн Павел II уже причислен к лику блаженных, для чего было необходимо подтвердить совершение одного чуда. Им стало исцеление понтификом французской монахини от болезни Паркинсона.

Ранее источники в Ватикане сообщали, что канонизация Иоанна Павла II может состояться в октябре и может быть приурочена к 35-летию со дня его избрания понтификом.