Украинцы в Афинах отметили 1025-летие Крещения Руси

Украинская греко-католическая община Святого Николая в Афинах отметила 1025-летие Крещения Руси.

Как сообщает официальный сайт УГКЦ, на день Святого равноапостольного Владимира Великого, князя Киевского, Божественную Литургию в кафедральном соборе Пресвятой Троицы совершил владыка Димитрий (Салахас), апостольский экзарх для греко-католиков в Греции. С ним сослужили митр. прот. Тарас Гарасимчук и священники из разных стран и континентов: о. Джексон (Гаити), о. Григориус (Индонезия), о. Сальвадор (Испания), о. Доменико (Италия), о. Анджело (Италия), о. Фелис (Руанда), о. Ярослав (Словакия), о. Ангело (Хорватия), иерм. Ануфрий (Украина). Литургию сопровождал пением местный церковный хор.

В своей проповеди епископ отметил, что в 313 году святой Константин издал Медиоланский эдикт, которым в Византийской империи провозглашалась религиозная терпимость, а Великий князь Владимир, правитель Киевской Руси, пошел намного дальше, провозгласив христианство государственной религией. И хотя креститель Киева взял веру из Византии, однако эта вера была единой, святой, соборной и апостольской, за которую не одному поколению украинцев нужно было свидетельствовать своим мученичеством и исповеданием.

В заключение Литургии духовенство освятило воду и иконы, которые принесли верующие как проявление своей веры. Празднование годовщины Крещения завершилось шествием вокруг храма и мированием.

